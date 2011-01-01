O.Napoli, bene daspo e fogli di via per prevenire violenze no tav

16:48 Venerdì 24 Luglio 2026

Il questore di Torino ha impostato una saggia opera di prevenzione in vista del Festival dell'Alta felicità che si terrà in Valle di Susa fino a domenica 26 luglio. I 9 Daspo urbani e i 5 fogli di via contro antagonisti già segnalati dalle forze dell'ordine sono una misura indispensabile per circoscrivere eventuali degenerazioni della manifestazione in programma a Venaus, vicino a uno dei cantieri della Tav. Si tratta di contemperare esigenze contrapposte ma altrettanto legittime: da un lato il diritto a manifestare, dall'altro il diritto dei cittadini e degli automobilisti alla sicurezza e all'incolumità. Troppi sono stati negli anni passati gli episodi di violenza contro le forze dell'ordine. È un dovere dello Stato cercare di impedire che possano ripetersi. Lo afferma Osvaldo Napoli, della direzione di Azione.

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