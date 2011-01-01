O.Napoli, bene daspo e fogli di via per prevenire violenze no tav

Il questore di Torino ha impostato una saggia opera di prevenzione in vista del Festival dell'Alta felicità che si terrà in Valle di Susa fino a domenica 26 luglio. I 9 Daspo urbani e i 5 fogli di via contro antagonisti già segnalati dalle forze dell'ordine sono una misura indispensabile per circoscrivere eventuali degenerazioni della manifestazione in programma a Venaus, vicino a uno dei cantieri della Tav. Si tratta di contemperare esigenze contrapposte ma altrettanto legittime: da un lato il diritto a manifestare, dall'altro il diritto dei cittadini e degli automobilisti alla sicurezza e all'incolumità. Troppi sono stati negli anni passati gli episodi di violenza contro le forze dell'ordine. È un dovere dello Stato cercare di impedire che possano ripetersi. Lo afferma Osvaldo Napoli, della direzione di Azione.