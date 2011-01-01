Roggero: procuratore Asti, 'le leggi limitano le richieste di arresto'

"Ci sono leggi che limitano in modo drastico la possibilità di chiedere o disporre misure cautelari, la libertà prima del processo è la regola": così il procuratore capo di Asti, Biagio Mazzeo, risponde alla notizia di stampa sul mancato arresto di Andrea Spinelli, uno dei due rapinatori uccisi da Mario Roggero dopo l'assalto alla gioielleria di Grinzane Cavour (Cuneo). Spinelli era già stato denunciato, due mesi prima dei fatti, per un'estorsione ai danni di un imprenditore a Bra (Cuneo). Anche in quel caso indagava la procura di Asti, la stessa che inquisì Roggero dopo il duplice omicidio. Era il febbraio 2021, a carico di Spinelli e di un complice erano emersi indizi consistenti dopo una perquisizione: la procura però non chiese l'arresto, anche se, sostiene la ricostruzione giornalistica, i carabinieri lo avrebbero suggerito. "Può darsi ci sia stato un errore di valutazione, - osserva Mazzeo - ma certo non si poteva prevedere che questo soggetto rapinasse una gioielleria dopo aver schiaffeggiato un imprenditore: se fosse stata una rapina, l'avrei trovato più logico". In ogni caso, aggiunge il magistrato, "bisogna valutare anche se le denunce siano credibili e due mesi possono non bastare per ottenere la misura". Mazzeo rileva sul punto una contraddizione: "Da un lato si vogliono misure drastiche e dall'altro si plaude al fatto che vengano ridotte sempre più le possibilità di richiedere misure cautelari. A noi servono indicazioni coerenti dalla politica, per sapere come regolarci". Un cenno dal procuratore di Asti riguarda la "mediatizzazione" del caso Roggero: "C'è l'impressione che su questo treno siano saltate troppe persone e che ora non si voglia lasciarlo, anche a prezzo di sostenere affermazioni contraddittorie".