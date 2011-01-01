POLITICA & GIUSTIZIA

Rear, tanto rumore per nulla: archiviazione per Laus & C.

Per quasi tre anni il caso è stato al centro del dibattito politico torinese. Ora il Gip mette la parola fine all'inchiesta accogliendo la richiesta della Procura. Con il deputato del Pd escono definitivamente di scena anche Grippo e Carretta

Certe inchieste fanno molto rumore quando nascono. Molto meno quando finiscono. Quella sulla Rear, per quasi tre anni indicata come una delle vicende giudiziarie più ingombranti per il Pd torinese, si chiude con l’archiviazione di tutti gli indagati. Il Gip ha accolto integralmente la richiesta della Procura, mettendo la parola fine a un impianto accusatorio che non ha trovato sbocco processuale.

È stato raccontato come un mosaico composto da finanziamenti pubblici, appartamenti, box auto, stipendi, figli, cognati e amministratori pubblici. Alla fine, però, il castello accusatorio si è fermato prima ancora del processo. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, Cristina Barillari, ha disposto l’archiviazione per tutti gli indagati, accogliendo integralmente la richiesta formulata dal pubblico ministero Alessandro Aghemo. Quello che doveva essere il cuore di una vicenda giudiziaria destinata a lasciare il segno si chiude senza rinvii a giudizio e senza che alcuna delle contestazioni approdi in aula.

Cala il sipario

Con il provvedimento del 23 luglio il Gip ha archiviato il procedimento nei confronti del deputato Pd Mauro Laus, del presidente della cooperativa Antonio Munafò, dei figli del politico Giuseppe eVittorio Laus, della presidente della Sala Rossa Maria Grazia Grippo, dell’assessore comunale Domenico Carretta, di Maria e Valeria Cardone, moglie e cognata di Laus, tutti indagati nell’ambito dell’inchiesta che ipotizzava, a vario titolo, i reati di malversazione e infedeltà patrimoniale.

Il giudice ha accolto integralmente la richiesta del pubblico ministero che, dopo gli approfondimenti investigativi, aveva concluso per l’insussistenza dei presupposti necessari a sostenere l’accusa in giudizio. Una scelta che mette il sigillo definitivo su un fascicolo destinato, almeno nelle aspettative iniziali, ad avere un epilogo ben diverso.

Dal “sistema Laus” al vaglio dei fatti

Quando l’inchiesta esplose nel 2023 il quadro appariva imponente. Rear, storica cooperativa torinese attiva nei servizi e nella vigilanza, veniva descritta come il centro di un presunto sistema di gestione familistica costruito attorno alla figura di Laus. Le contestazioni riguardavano la gestione del finanziamento Covid da tre milioni di euro assistito da garanzia Sace, l’utilizzo di alcuni immobili della cooperativa e i rapporti di lavoro di familiari e collaboratori.

Una narrazione che, inevitabilmente, travalicò presto il piano strettamente giudiziario per diventare un caso politico. Ma già leggendo il 415-bis notificato agli indagati emergeva una sensazione diversa: il racconto appariva assai più robusto dell’impianto penale.

Nel fascicolo finirono gli stipendi percepiti da dipendenti della cooperativa impegnati anche nelle istituzioni, il lavoro dei figli di Laus mentre frequentavano l’università, la posizione della presidente del Consiglio comunale Grippo, quella dell’assessore Carretta, gli appartamenti di Torino, Roma e Riva del Garda, i box auto e altri beni della cooperativa descritti come elementi di una gestione privatistica.

La soddisfazione della difesa

“Siamo profondamente soddisfatti per l’esito di questo procedimento, che pone definitivamente la parola fine ai dubbi che erano stati sollevati sulla correttezza dell’operato dei nostri assistiti”, è il laconico commento dei difensori di tutti gli ex indagati, il professor Maurizio Riverditi e l’avvocata Lucilla Amerio.

Una conclusione che chiude una vicenda rimasta aperta per quasi tre anni e che aveva inevitabilmente prodotto pesanti conseguenze sul piano dell’immagine pubblica dei protagonisti. L’archiviazione non cancella i titoli, le polemiche, né il peso politico che il caso Rear ha avuto nel dibattito cittadino. Ma riscrive il finale della vicenda giudiziaria.

Quello che era stato presentato come il possibile affresco di un sistema opaco di gestione della cooperativa non ha trovato fondamenta nemmeno per varcare la soglia del dibattimento. Il “sistema Laus” resta soprattutto una formula giornalistica e di qualche avversario politico che non ha trovato riscontro nelle aule di giustizia. Le carte dell’inchiesta resteranno negli archivi. Ma quelle dell’archiviazione raccontano una storia profondamente diversa da quella che aveva occupato le cronache.