AVANTI POPOLO

Case popolari, Pd contro la stretta "law and order" di Marrone

Il nuovo regolamento sulle decadenze Atc voluto dal vicepresidente della Regione prevede obblighi per gli assegnatari degli alloggi e una serie di violazioni che possono portare allo sfratto. Cerrato e Conticelli non ci stanno: "Annuncite acuta, servono investimenti seri"

Legge e ordine, quantomeno sulla carta. La Regione Piemonte imprime una stretta sulla gestione delle case popolari con un nuovo Regolamento sulle Decadenze Atc, presentandola come una svolta all’insegna della legalità e della tutela degli inquilini rispettosi delle regole.

Il provvedimento, fortemente voluto dal vicepresidente della Regione Maurizio Marrone, assessore al Welfare in quota Fratelli d’Italia, ha scatenato l’immediata reazione delle opposizioni, che parlano di operazione di propaganda e accusano la Giunta di trascurare le vere emergenze dell’edilizia residenziale pubblica.

Tolleranza zero

Il regolamento, previsto dalla legge regionale sulla casa del 2010 ma mai attuato finora, introduce un quadro dettagliato degli obblighi degli assegnatari degli alloggi popolari Atc e definisce una serie di violazioni che possono portare alla decadenza dall’assegnazione. Tra i comportamenti sanzionabili figurano l’occupazione abusiva o l’uso improprio delle parti comuni, modifiche non autorizzate agli alloggi, atti di vandalismo, danneggiamenti, deposito di materiali pericolosi, abbandono di rifiuti e tutte quelle condotte che compromettono la convivenza civile e il patrimonio pubblico.

Il meccanismo previsto dal regolamento stabilisce che, in presenza di segnalazioni o accertamenti diretti di comportamenti gravi e reiterati, Atc notifichi una contestazione formale intimando la cessazione immediata delle violazioni. Qualora le condotte dovessero proseguire, l’ente potrà procedere alla risoluzione del contratto di locazione e chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Per Marrone si tratta della fine di una lunga fase di inerzia: «A sedici anni dall’entrata in vigore della legge finisce l'era dell'impunità nelle case popolari, che stava trasformando troppe palazzine Atc in terra di nessuno», afferma il vicepresidente della Regione. «Gli inquilini vanno tutelati da chi impone anni di vandalismo, prepotenze e incuria ai danni del patrimonio immobiliare pubblico e della convivenza civile. Da oggi chi non rispetta le regole e il prossimo va fuori». Un approccio “law and order”, con la promessa di allontanare dagli alloggi pubblici chi mette a rischio sicurezza e convivenza.

Foglia di fico

Una linea che, però, il Partito Democratico giudica parziale e insufficiente. Il capogruppo in Sala Rossa Claudio Cerrato riconosce la necessità di colpire chi si rende responsabile di atti gravi, ma contesta le priorità dell’amministrazione regionale: «Chi vandalizza, intimidisce i vicini o danneggia il patrimonio pubblico dev’essere perseguito e, nei casi previsti dalla legge, perdere il diritto all’alloggio. Su questo non c’è alcuna discussione», premette il consigliere comunale dem. «Ma dopo sette anni di governo del centrodestra la principale risposta della Regione alla crisi dell’edilizia pubblica è un regolamento e l’ennesimo annuncio stampa, mentre migliaia di alloggi attendono ancora interventi di manutenzione, numerosi appartamenti restano sfitti perché non recuperati e le graduatorie continuano ad allungarsi».

Cerrato solleva anche interrogativi sull’efficacia concreta del provvedimento: quanto tempo servirà per ristrutturare e riassegnare gli alloggi liberati e quali percorsi saranno previsti per le persone destinatarie della decadenza, affinché non finiscano in condizioni di ulteriore marginalità sociale. Tutti interrogativi che a suo dire restano senza risposta.

Annuncite acuta

Ancora più dura la presidente del Pd Piemonte e consigliera regionale Nadia Conticelli, che accusa Marrone di inseguire una politica degli annunci e di utilizzare il tema delle case popolari come terreno di scontro politico: «L'assessore Marrone soffre, come quasi tutta la giunta Cirio, di “annuncite acuta”, unita al desiderio irrefrenabile di vestire i panni dello sceriffo, ma con le deleghe del Welfare», attacca.

Per Conticelli il nuovo regolamento rappresenta “l’ennesima boutade”, costruita per distogliere l’attenzione dalle difficoltà del bilancio regionale e dall'assenza di un confronto istituzionale sul tema. L’esponente dem critica inoltre il rinvio della discussione del provvedimento nella competente commissione consiliare, sostenendo che Marrone abbia evitato il confronto politico proprio sulle nuove norme.

Nel merito, Conticelli osserva che molte delle disposizioni contenute nel regolamento erano già previste dall’ordinamento e che il problema principale sarebbe stato finora la loro mancata applicazione. Da qui la richiesta di investire non solo sul rispetto delle regole, ma anche su manutenzione, mediazione sociale e accompagnamento delle famiglie fragili: «Legalità e rispetto delle regole fanno rima con giustizia sociale», dichiara, sostenendo che la missione dell’edilizia residenziale pubblica non può limitarsi alla gestione immobiliare, ma deve comprendere strumenti capaci di prevenire il degrado, sostenere gli inquilini e garantire condizioni dignitose di vita.

Dire e fare

Il Pd prova così a spostare il confronto dal terreno della sicurezza a quello delle politiche sociali. Se infatti da un lato Marrone e la Regione rivendicano una stretta contro gli abusi e i comportamenti incivili, dall’altro Conticelli e Cerrato denunciano il rischio che il nuovo regolamento resti un’operazione simbolica.

Secondo loro dovrà essere inevitabilmente accompagnato da investimenti nella manutenzione degli immobili, nel recupero degli alloggi sfitti e nei servizi di sostegno alle famiglie più vulnerabili. Tutte operazioni che richiederanno sicuramente più tempo rispetto all’emanazione di un regolamento.