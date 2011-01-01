Spaccio di crack, due arresti dei carabinieri a Torino

I carabinieri delle compagnie Torino Oltre Dora e Torino San Carlo hanno effettuato un servizio coordinato straordinario nell'area di Corso Principe Oddone e delle vie limitrofe, arrestando due persone e denunciandone una terza. Un ventiduenne di origine senegalese, senza fissa dimora, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a cedere crack a un quarantaquattrenne marocchino; inoltre, il presunto spacciatore ha anche opposto violenta resistenza all'arresto e per questo dovrà rispondere dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. L'acquirente, anch'egli senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di una catenina d'oro della quale non ha saputo giustificare la provenienza e, per questo, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione. Il secondo arresto è scattato ai danni di un ventiquattrenne maliano, senza fissa dimora, sorpreso a cedere della sostanza stupefacente di tipo crack ad una acquirente; l'interessato è stato successivamente accompagnato in ospedale, alle Molinette di Torino, per accertamenti sanitari a seguito di probabile ingestione della droga in suo possesso; Altre quattro persone sono state denunciate in via amministrativa in quanto assuntori di sostanze stupefacenti. In totale sono stati sequestrati circa 400 euro, probabile provento - secondo i carabinieri - di attività illecita.