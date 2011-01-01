Partito radicale, sì uno spazio di Torino intitolato a Oriana Fallaci

"Nel ventennale della scomparsa di Oriana Fallaci, che ricorre tra pochi giorni, esprimiamo il nostro pieno sostegno alla proposta di intitolare una via o una piazza di Torino alla nota giornalista e scrittrice". Così in una nota Maurizio Turco e Irene Testa, rispettivamente segretario e tesoriere del Partito Radicale, in merito alla proposta avanzata nel Consiglio comunale di Torino. "Figura centrale - scrivono - del giornalismo italiano del Novecento, Fallaci è stata una voce libera e coraggiosa che ha incarnato, con rigore intellettuale e straordinaria determinazione, i valori fondamentali della democrazia e della libertà. La sua vicenda umana e professionale rappresenta un patrimonio prezioso che abbiamo il dovere di riconoscere e valorizzare. Ricordarla oggi significa riaffermare con forza il valore dell'anticonformismo, della ricerca intransigente della verità e della libertà di pensiero: principi che hanno illuminato tutta la sua opera". "Esprimiamo il nostro convinto appoggio all'iniziativa promossa dal Centro Pannunzio e portata avanti in sede istituzionale dal vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Domenico Garcea. Torino ha oggi l'opportunità di rendere omaggio a una donna che ha parlato al mondo con una voce unica, autentica e controcorrente, lasciando un'impronta indelebile nella storia del nostro Paese".