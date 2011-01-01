No Tav, partita da Venaus la marcia ai cantieri

E' partito da Venaus (Torino), in Valle di Susa, il corteo del movimento No Tav ribattezzato dagli organizzatori come una "marcia verso i cantieri della devastazione". Nell'area si trovano alcune migliaia di persone. In apertura del corteo lo striscione "C'eravamo, ci siamo, ci saremo. Ora e sempre No Tav". Il corteo è organizzato in occasione della decima edizione del Festival Alta Felicità: come ogni anno, fino a domani sono previsti appuntamenti musicali e culturali.