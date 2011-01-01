Valle d'Aosta si allea con Politecnico di Torino su ricerca e start-up

La ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico sono gli ambiti di lavoro previsti da un protocollo d'intesa firmato dalla Regione Valle d'Aosta e dal Politecnico di Torino. La collaborazione prevede iniziative congiunte nella ricerca scientifica e tecnologica, nella formazione avanzata, nell'attrazione di talenti. Saranno creati laboratori condivisi. La Valle d'Aosta potrà anche contare sul supporto allo sviluppo di start-up e spin-off innovativi, su attività di divulgazione e su networking a livello nazionale e internazionale. Per il vice presidente della Regione e assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy, si tratta di "un passo significativo nel rafforzamento della capacità del nostro territorio di generare innovazione e trasformarla in valore economico e sociale". La collaborazione consente alla Valle d'Aosta di "implementare in modo sinergico il lavoro a favore delle imprese, sostenendo la loro competitività attraverso la ricerca, la sperimentazione e l'adozione di nuove tecnologie", aggiunge Bertschy. "Mettere in rete università, istituzioni e sistema produttivo - spiega Stefano Corgnati, rettore del Politecnico di Torino - significa creare le condizioni per sviluppare progettualità condivise, valorizzare le competenze e generare ricadute concrete per la competitività dei territori. Siamo convinti che la collaborazione tra realtà vicine e complementari possa contribuire a costruire un ecosistema dell'innovazione sempre più solido e capace di affrontare le sfide della transizione tecnologica e sostenibile".