Via libera Conferenza Unificata alla riforma porti, 5 regioni contrarie

La Conferenza Unificata, nonostante il parere contrario espresso da Sardegna, Campania, Toscana, Emilia-Romagna e Puglia, ha dato il via libera al disegno di legge di riforma della governance portuale. Lo fa sapere, in una nota, la Regione Sardegna che aveva coordinato la Commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità (Caes) della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che aveva espresso nella seduta del 22 luglio un parere negativo a maggioranza. La posizione della Sardegna si inserisce in un quadro di diffuse perplessità emerse nel corso dell'iter parlamentare e delle consultazioni istituzionali. Numerosi soggetti economici, rappresentanze delle imprese, organizzazioni sindacali, amministrazioni territoriali ed esperti del settore hanno infatti evidenziato criticità riconducibili "all'eccessiva centralizzazione delle competenze, al depotenziamento del ruolo delle Autorità di sistema portuale, alla possibile sovrapposizione tra i diversi livelli decisionali e ai rischi di un progressivo allontanamento delle scelte strategiche dai territori interessati. Analoga contrarietà è stata espressa anche da diversi Consigli regionali". "Prendiamo atto dell'esito della Conferenza Unificata - osserva l'assessora regionale dell'Ambiente della Sardegna Rosanna Laconi - ma la posizione della Sardegna resta immutata. Continueremo a sostenere, in tutte le sedi istituzionali, la necessità che la riforma venga profondamente modificata per salvaguardare il ruolo delle Regioni, il valore strategico delle Autorità di sistema portuale e le esigenze peculiari dei territori insulari, affinché l'obiettivo della modernizzazione non si traduca in una centralizzazione che rischia di indebolire l'efficienza del sistema portuale nazionale e di penalizzare proprio le realtà che maggiormente dipendono dal trasporto marittimo".