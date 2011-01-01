Napoli (Az), "centro nasce autonomo, lo sanno Schlein e Meloni"

"Il centro a cui lavora Azione è un cantiere aperto, trasparente nelle sue azioni e negli obiettivi. Lo sa Giorgia Meloni, come lo sa Elly Schlein". Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione. "Se il centro non si fonda sull'autonomia strategica e sulla chiarezza della linea politica - aggiunge - si trasforma nell'ennesimo specchietto per le allodole, in un inganno destinato ad allontanare ancora di più gli elettori dalle urne e dal centro stesso. È accaduto in passato, ed è la ragione per cui gli elettori hanno imparato a diffidare". "Azione - conclude Napoli - vuole scrivere un'altra storia. Con quanti vorranno si metterà mano a programmi concreti e ragionevoli per riaffermare le ragioni più autentiche della politica e liberarle dalla prigione del bipopulismo".