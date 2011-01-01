Vannacci insiste sulle "preferenze pure", garantisce appoggio in terza lettura

"La battaglia decisiva resta aperta: restituire agli italiani il diritto di scegliere i propri rappresentanti. Basta liste bloccate. Basta parlamentari nominati dalle segreterie. Basta leggi elettorali cucite su misura contro chi cresce. Le preferenze non sono un dettaglio tecnico: sono democrazia. Futuro Nazionale non chiede scorciatoie né privilegi. Chiede soltanto che a decidere siano gli italiani. Chi ha paura delle preferenze ha paura del popolo. Al Senato possiamo ancora vincere questa battaglia inserendo in legge elettorale le preferenze pure, senza capolista bloccati e senza ingerenze da parte delle segreterie di partito". Lo scrive sui social il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. E conclude: "Noi di Futuro Nazionale garantiamo il nostro appoggio in terza lettura del provvedimento a Montecitorio dove, con la richiesta della fiducia, possiamo evitare anche i badogliani del voto segreto. Avanti tutta! Noi ci siamo. Noi stiamo dalla parte degli italiani".