ALTA TENSIONE

Pietre, bombe carta, assalti: ecco l'Alta felicità dei No Tav

Il timore della vigilia si materializza: il corteo sfocia in scontri con le forze dell'ordine davanti al cantiere di San Didero e poi a Chiomonte. Incendiate due camionette dei carabinieri. Chiusa l'autostrada A32 e disagi anche sulla linea ferroviaria - FOTOGALLERY e VIDEO

Tutto secondo un copione che si ripete da anni. Anche la decima edizione del Festival dell’Alta Felicità è tornata a intrecciarsi con gli scontri attorno ai cantieri della Torino-Lione. Tutto secondo un copione che si ripete da anni, ma con un livello di violenza che riporta la Valle di Susa ai giorni peggiori del 2011. Dopo oltre un’ora di guerriglia davanti al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, le forze dell’ordine hanno respinto gli assalti dell’ala più radicale del movimento No Tav. Sul terreno restano due camionette dei carabinieri incendiate, mezzi danneggiati, barricate divelte e un cantiere preso d’assalto con pietre, bombe carta, bottiglie incendiarie, razzi e mortai artigianali. Gli antagonisti si sono infine ritirati nei boschi, mentre la Valle resta presidiata e il bilancio definitivo della giornata è ancora in via di definizione.

Il corteo era partito poco prima delle 14 da Venaus, dove si svolge la kermesse musicale, dietro allo striscione “C’eravamo, ci siamo, ci saremo. Ora e sempre No Tav”. Come annunciato dagli organizzatori, la “marcia verso i cantieri della devastazione” si è presto divisa in due tronconi. Il primo, composto da migliaia di persone, ha imboccato la strada di Giaglione verso Chiomonte, tornando nel luogo simbolo dove nel 2011 nacque il cantiere della Torino-Lione e si consumarono gli scontri che hanno segnato la storia del movimento. Il secondo ha invece puntato verso Susa e quindi San Didero, dove si sono registrati i primi violenti incidenti. Un piccolo gruppo si è inoltre diretto verso il cantiere di Salbertrand per la tradizionale battitura delle reti.

A San Didero torna lo scontro

Poco prima delle 16 il corteo arrivato a San Didero si è trasformato nel consueto confronto con il dispositivo di sicurezza predisposto dalla Questura. Secondo quanto si apprende, alcune centinaia di antagonisti hanno lanciato pietre, bombe carta e altro materiale contro gli agenti schierati a difesa del cantiere. La risposta è arrivata con il lancio di lacrimogeni, mentre i reparti mobili hanno contenuto l’avanzata dei manifestanti. Le tensioni sono proseguite per circa venti minuti.

Il gruppo di oltre cinquecento incappucciati appartenenti all’area antagonista – egemonizzata dai militanti di Askatasuna – si è trovato al presidio dei Mulini. E da qui, attraverso sentieri, punta a raggiungere il cantiere di Chiomonte in Val Clarea, da anni al centro degli assalti dell’area più estremista del movimento No Tav che si oppone al progetto di costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Prima della manifestazione erano stati sequestrati dalle forze dell'ordine alla stazione di Bardonecchia fionde, razzi, biglie, petardi e fuochi d’artificio.

Guarda il video dell'assalto

Cantiere simbolo

Dopo San Didero, Chiomonte. E il copione, già violento nel primo pomeriggio, precipita in una vera e propria guerriglia. Bombe carta, pietre, razzi e perfino mortai artigianali vengono lanciati contro polizia, carabinieri e guardia di finanza. La risposta arriva con lacrimogeni e idranti. Nel frattempo due camionette dei carabinieri sono state incendiate e un gruppo di incappucciati è riuscito a penetrare all'interno dell'area del cantiere.

Secondo quanto si apprende, alcune centinaia di antagonisti hanno attaccato contemporaneamente il cantiere della Maddalena cercando di aggirare gli sbarramenti predisposti dalle forze dell'ordine.

Un primo gruppo di circa un centinaio di persone, tutte travisate, è stato bloccato tra due rivi prima di riuscire a raggiungere il cantiere. Un secondo gruppo, ancora più numeroso, è stato fermato nella zona di Bruzolo, tra San Didero e Bussoleno, per impedirgli di arrivare a ridosso dell'area dei lavori. Altri manifestanti, però, sono riusciti ad avvicinarsi alle recinzioni, danneggiando le barriere di cemento tipo New Jersey e riuscendo, in parte, a penetrare nell'area del cantiere.

Camionette incendiate

La situazione è degenerata quando gli assalitori, tutti vestiti di nero, con caschi e maschere antigas, hanno preso di mira direttamente i mezzi delle forze dell’ordine. Due camionette dei carabinieri sono state incendiate durante gli scontri. Al momento non risultano informazioni ufficiali sull'eventuale presenza di feriti.

Dal fronte degli antagonisti continuano a partire pietre, bottiglie, bombe carta, razzi e fuochi d’artificio, alcuni lanciati anche mediante mortai artigianali. Polizia, carabinieri e guardia di finanza rispondono dall’interno del cantiere con continui lanci di lacrimogeni e con gli idranti per respingere gli assalti.

Dopo oltre un’ora di violenti assalti, le forze dell’ordine sono riuscite a respingere l’offensiva dell’ala più radicale. Gli appartenenti al cosiddetto blocco nero hanno ripiegato nei boschi della Valle di Susa, utilizzando gli stessi sentieri attraverso i quali avevano raggiunto il cantiere. L’attacco, al momento, risulta concluso, anche se l’area resta sotto stretta osservazione da parte di polizia, carabinieri e guardia di finanza.

Nel corso della guerriglia sarebbero state utilizzate numerose bottiglie incendiarie, oltre a pietre, bombe carta, razzi e ordigni lanciati con mortai artigianali: un livello di violenza che, secondo quanto si apprende, non si registrava da molti anni nelle manifestazioni contro la Torino-Lione.

Durante la ritirata diversi antagonisti avrebbero abbandonato gli abiti neri indossati durante gli assalti per rendere più difficile la loro identificazione. Alcuni, inoltre, hanno aperto ombrelli mentre si allontanavano dal cantiere nel tentativo di ostacolare le riprese dei droni impiegati dalle forze dell’ordine per documentare gli scontri e individuare i partecipanti alle azioni più violente.

Delegazioni estere

Gli organizzatori parlano di 20 mila partecipanti, dato che al momento non trova conferme ufficiali. Sono presenti molti giovani, ma anche lo storico nucleo del movimento, insieme a delegazioni provenienti dalla Francia e dalla Spagna e a gruppi arrivati da numerose città italiane, da Bari a Milano, da Roma a Genova, passando per Pisa, Taranto e Catania.

Come previsto dopo le misure adottate nei giorni scorsi, la Valle di Susa è presidiata da centinaia di uomini delle forze dell’ordine provenienti da tutta Italia. Alla vigilia della manifestazione il prefetto Donato Cafagna aveva disposto limitazioni alla circolazione, divieti di avvicinamento ai cantieri e restrizioni sulla vendita di vetro e materiale potenzialmente utilizzabile negli scontri. Il questore Massimo Gambino aveva inoltre firmato quattordici misure preventive tra Daspo urbani e fogli di via nei confronti di esponenti dell'area antagonista.

Disagi anche sulla ferrovia

Le conseguenze della mobilitazione si sono estese anche alla linea ferroviaria Torino-Modane. Su disposizione del prefetto, Rfi ha sospeso in via precauzionale la circolazione tra Bardonecchia e Salbertrand per la presenza di persone in prossimità dei binari. Lo stop è scattato intorno alle 13 e nel pomeriggio i treni accumulavano ritardi fino a novanta minuti.

Cronaca ancora aperta

La giornata, tuttavia, è tutt'altro che conclusa. I movimenti di diversi gruppi di manifestanti verso i cantieri continuano a essere monitorati dalle forze dell’ordine e non si escludono nuovi momenti di tensione nelle prossime ore, mentre il Festival dell’Alta Felicità prosegue il suo programma a Venaus.