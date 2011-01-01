Telt, solidarietà a operai e forze delle ordine impegnati per sicurezza Tav

"Telt esprime solidarietà agli operai e agli agenti delle forze dell'ordine impegnati oggi a garantire la sicurezza durante i gravi attacchi ai cantieri di Chiomonte, Susa e Salbertrand. La guerriglia che, di anno in anno, torna a colpire la Val di Susa è inaccettabile: danneggia il territorio e le persone, ma non fermerà la #TorinoLione. I cantieri riprenderanno le attività non appena saranno completati gli interventi di ripristino. Il confronto democratico resta l'unica strada possibile". È il tweet di ieri sera, dopo gli attacchi No Tav ai cantieri in Val di Susa, della Tunnel Euralpin Lyon Turin, la società che lavora per realizzare l'opera.