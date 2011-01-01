Montaruli (FdI), "guerriglia No Tav in Val di Susa è inaccettabile"

"La guerriglia in Val Susa è inaccettabile e tutta la nostra vicinanza va alle forze dell'ordine. Non si tratta di contestazione, ma di eversione: di questo si tratta quando si dà fuoco alle camionette dei carabinieri e a chi rappresenta lo Stato". Così in una nota la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Augusta Montaruli. "Le notizie che arrivano dalla Val Susa - ha aggiunto - non ci stupiscono, ma confermano come il Festival Alta Felicità sia un fattore di attrazione e aggregazione per facinorosi e professionisti della violenza. Non può essere considerata una coincidenza l'approssimarsi di episodi di guerriglia in costanza dell'evento. O gli organizzatori collaborano con le forze di polizia per impedire le scene di oggi ed individuare i facinorosi, oppure l'evento deve essere considerato un inammissibile diversivo per agevolare il caos". "Quello che è certo - conclude - è che gli assalti ad agenti, operai e cantieri non possono essere tollerati ed eravamo nel giusto nel sostenere i decreti sicurezza che puniscono in maniera rigorosa tali condotte, mentre la sinistra le osteggiava. La TAV si farà e la migliore risposta agli eversivi è continuare ad andare avanti nella realizzazione di quest'opera".