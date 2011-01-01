ALTA TENSIONE

Dopo gli scontri il movimento No Tav esulta: "Siamo tornati". E i Sì Tav che fine hanno fatto?

Oltre 120 appartenenti alle forze dell'ordine feriti, 450 militanti identificati e cantieri devastati. La rivendicazione cancella gli ultimi distinguo. Il radicale Boni chiama a raccolta il popolo che nel 2018 riempì piazza Castello con le madamine e madaMino - VIDEO

Per anni è stato raccontato come un movimento popolare, colorato, intergenerazionale. Famiglie, amministratori, ambientalisti, ragazzi con gli zaini e anziani della valle. Poi, puntuale come un rito che si ripete da troppo tempo, arrivano gli incappucciati, le molotov, i mezzi incendiati, le bombe carta, i razzi, le pietre e gli oltre centoventi feriti tra le forze dell’ordine. Ma il vero punto non è neppure questo. Il vero punto è che, finita la guerriglia, il movimento No Tav non prende le distanze: la rivendica come “una grande giornata di lotta”. È qui che cade definitivamente il confine tra chi protesta e chi copre, chissà quanto inconsapevolmente, chi trasforma il dissenso in violenza organizzata.

Il bilancio di quanto accaduto ieri, sabato 25 luglio, in Val di Susa è il solito bollettino di guerriglia: 126 appartenenti alle forze dell’ordine feriti – 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 finanzieri – centinaia di identificati, mezzi incendiati, bombe carta, molotov, razzi, pietre, reti tagliate, cantieri devastati e infrastrutture ferroviarie e autostradali bloccate. È questo il resoconto dell’ennesima giornata di violenza che ha avuto come cornice il Festival dell’Alta Felicità e la tradizionale marcia.

Eppure, mentre il Paese assisteva alle immagini degli assalti ai cantieri di Chiomonte e San Didero, il movimento No Tav sceglieva di rivendicare quella giornata, esultando perché i dispositivi di sicurezza sarebbero stati “raggirati e superati” e sostenendo di aver dimostrato che la Valle di Susa “è tutt’altro che pacificata”. Parole che, al di là della retorica militante, fotografano un problema politico prima ancora che giudiziario.

Guarda il video degli assalti

Solita sceneggiatura, soliti protagonisti

Il copione ormai è noto da anni. Da una parte la grande manifestazione, con famiglie, amministratori locali, ambientalisti e cittadini contrari all’opera. Dall’altra il gruppo organizzato degli antagonisti vestiti di nero, che si muove con tattiche paramilitari, utilizza sentieri boschivi, colpisce i punti sensibili del cantiere e trasforma una protesta in una vera e propria azione di guerriglia.

Secondo quanto emerso, sarebbero stati circa cinquecento gli attivisti coinvolti direttamente negli assalti più violenti. Hanno tagliato le reti di protezione, incendiato strutture del cantiere, lanciato pietre, bombe carta e ordigni incendiari, dato alle fiamme due camionette dei carabinieri e due mezzi della Guardia di Finanza, costringendo le forze dell’ordine a intervenire con lacrimogeni e idranti.

Non risultano feriti tra gli operai di Telt, fatti uscire in protezione, ma i danni ai cantieri sono ingenti e ancora in fase di quantificazione, mentre resta da stabilire quanto tempo sarà necessario per ripristinare le attrezzature danneggiate. Una prima stima, per il solo cantiere di Chiomonte, ammontano a oltre un milione, mentre sono ancora da valutare le tempistiche per la rimozione dei detriti e il ripristino degli spazi di lavoro e dei servizi in galleria. “Sono andati completamenti distrutti – riferisce la società italo-francese che si occupa della realizzazione dell’opera ferroviaria – gli uffici di cantiere dell’impresa (due piani di container con le dotazioni), il container ad uso magazzino, officina e hangar con attrezzature di grandi dimensioni, l’impianto di video sorveglianza, pick-up e auto di cantiere, recinzioni e il centro visitatori con il materiale espositivo”.

L’ambiguità che non regge più

Il punto politico, però, è un altro. Da anni il movimento No Tav sostiene che la violenza appartenga a una minoranza e che la stragrande maggioranza dei manifestanti sia estranea agli scontri. È probabilmente vero. Ma proprio qui nasce la contraddizione ormai difficilmente sostenibile.

Perché quando, al termine di una giornata segnata da decine di feriti, incendi e devastazioni, il comunicato ufficiale del movimento parla di “una grande giornata di lotta”, celebra il fatto di avere “raggiunto tutti i cantieri”, rivendica di avere “battuto” lo Stato e conclude con il tradizionale “A sarà düra”, quella distinzione tra ala moderata e frangia violenta finisce inevitabilmente per dissolversi. Nin una parola di dissociazione si è finora levata. Non si tratta più soltanto di convivere con gli estremisti. Si arriva a rivendicare il risultato complessivo ottenuto anche grazie alle loro azioni. È qui che cade l’alibi.

Askatasuna nelle retrovie

Da anni, dietro gli episodi più violenti che accompagnano le manifestazioni No Tav, ricorrono gli ambienti dell’antagonismo radicale torinese, con la galassia riconducibile ad Askatasuna quale punto di riferimento politico e organizzativo.

Cambiano le generazioni, cambiano le sigle, ma la dinamica resta pressoché identica: il corteo “ufficiale” offre la massa, la copertura logistica e il contesto; il blocco organizzato sceglie invece lo scontro diretto con lo Stato. È un meccanismo che si ripete puntualmente e che rende sempre meno credibile la rappresentazione di due mondi separati.

Le condanne, anche a sinistra

La reazione delle istituzioni è stata immediata. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per esprimere solidarietà e gratitudine alle forze dell’ordine. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha assicurato che “la violenza non piegherà lo Stato”.

Per anni una parte della politica ha coltivato un equilibrio impossibile: distinguere il movimento No Tav dalla sua componente antagonista, quasi fossero due universi destinati a sfiorarsi casualmente a ogni manifestazione. Gli avvenimenti di sabato rendono quella lettura sempre più difficile da sostenere. Non a caso, perfino da sinistra sono arrivate prese di posizione che segnano una discontinuità rispetto al passato. Angelo Bonelli, di Avs, partito che a Torino è più che indulgente verso Askatasuna, ha condannato “senza se e senza ma” le violenze, pur polemizzando con il ministro dell’Interno sulla capacità di prevenire l’arrivo dei gruppi più radicali. Ancora più esplicito Piero Fassino, che ha parlato di “guerriglia urbana organizzata da gruppi estremisti, provenienti anche da altri Paesi europei che nulla hanno a che vedere con la stragrande maggioranza della popolazione della Valle di Susa”.

Il tempo della zona grigia è finito

Manifestare contro un’opera è un diritto costituzionalmente garantito. Assaltare un cantiere, incendiare mezzi dello Stato, lanciare molotov, interrompere linee ferroviarie e autostrade, provocare oltre cento feriti tra le forze dell’ordine è tutt’altra cosa. La questione, ormai, riguarda soprattutto chi continua a consentire che le due dimensioni convivano nello stesso contenitore politico. Perché finché la manifestazione “pacifica” offrirà inevitabilmente visibilità, legittimazione e copertura a chi arriva con caschi, passamontagna e ordigni incendiari, ogni presa di distanza successiva rischierà di apparire insufficiente.

Le indagini sono appena iniziate. Sono già 450 gli identificati e il lavoro della Digos e degli investigatori prosegue per individuare i responsabili materiali degli assalti.

Tornino i Sì Tav

Intanto arriva anche una risposta politica. Igor Boni, presidente di Europa Radicale, propone una manifestazione Sì Tav il prossimo 27 settembre, quindicesimo anniversario dell’intesa italo-francese sulla Torino-Lione, per dimostrare che esiste una maggioranza favorevole all’opera e contraria alla violenza. Delle madamine, il gruppo di donne torinesi che nel 2018 hanno organizzato il grande raduno di piazza Castello a favore del treno ad alta velocità, si sono perse le tracce. Imperterrito è rimasto il madaMino Giachino a tenere alta la bandiera.

Per questo la proposta di Boni di riportare in piazza il popolo del Sì Tav non dovrebbe essere lasciata cadere. Nel novembre del 2018 con decine di migliaia di persone ruppero il monopolio mediatico del movimento No Tav, dimostrando che esisteva un Piemonte che chiedeva infrastrutture, sviluppo e collegamenti con l’Europa. Poi, complice i ritardi dei lavori, la convinzione che la partita fosse ormai vinta, quel fronte si è progressivamente ritirato. Anche il mondo produttivo e le classi dirigenti piemontesi hanno abbassato la guardia, lasciando che fossero ancora una volta gli antagonisti a occupare la scena.

Le immagini di ieri raccontano che quella rilassatezza è stata un errore. Se il fronte del No Tav continua a mobilitare migliaia di persone e offre, consapevolmente o meno, una copertura politica alle frange più violente, il silenzio di chi quell’opera l’ha sempre sostenuta rischia di diventare una resa. Forse è arrivato il momento che il Piemonte produttivo, gli amministratori, le imprese, i sindacati e quella società civile che nel 2018 diede vita alla manifestazione tornino a far sentire la propria voce. Perché le grandi opere non si difendono soltanto nei cantieri e nelle aule dei tribunali. Si difendono anche nelle piazze. E quella piazza, da troppo tempo, è rimasta vuota.

Quando una protesta finisce per trasformarsi in azioni di guerriglia rivendicate come un successo collettivo, non è più soltanto l’estremismo a dover rispondere delle proprie azioni. È anche chi, pur proclamandosi diverso, continua a marciare nello stesso corteo e poi festeggia lo stesso risultato.

Giachino: Pronto a tornare in piazza