Lega: Salvini, a Pontida il 20 settembre "per un altro capitolo di storia"

Matteo Salvini annuncia ufficialmente la data del prossimo raduno della Lega a Pontida: sarà domenica 20 settembre. Nella newsletter del partito il segretario del Carroccio da appuntamento a militanti ed elettori la mattina alle 10 sullo storico pratone della Bergamasca: "Vi aspettiamo a Pontida per scrivere insieme un altro grande capitolo di storia", scrive. In premessa Salvini cita "le immagini brutali della Val di Susa ancora impresse negli occhi", ribadendo che "quanto accaduto ieri è semplicemente inaccettabile. Gruppi di violenti incappucciati hanno assaltato i cantieri della Tav, lanciando pietre, bombe carta e bottiglie incendiarie contro le forze dell'ordine e incendiando mezzi dello Stato. A tutti gli agenti feriti va la nostra piena solidarietà e gratitudine". E conclude: "Manifestare è un diritto; devastare cantieri, aggredire uomini e donne in divisa e mettere a rischio la sicurezza pubblica è un crimine. Nessuna tolleranza per chi usa la violenza: mano pesante con questi criminali. E la Tav andrà avanti". Non manca un riepilogo della "settimana intensa di lavoro e di risultati" alle spalle, citando la proposta di legge della Lega "per ampliare il perimetro della legittima difesa", quella sulla cauzione per chi organizza cortei in caso di danni che il partito ha rilanciato, la stretta 'anti maranza' del governo e "un nuovo passo avanti nel percorso dell'Autonomia" con l'ok alle prime pre intese con quattro regioni del nord.