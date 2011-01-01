Repole, guerriglia No Tav "non merita sforzo di comprensione"

"Le azioni di guerriglia che ieri hanno devastato il cantiere di Chiomonte e ferito decine di agenti di polizia non meritano nessuno sforzo di comprensione, sono pura violenza terroristica che desidero condannare con fermezza come cristiano e come cittadino. La violenza è incompatibile con il Vangelo e con la democrazia, dev'essere isolata e sanzionata". Così il cardinale Roberto Repole, vescovo di Susa e arcivescovo di Torino. "Il dissenso rispetto alle opere pubbliche è sempre legittimo e tanti abitanti onesti della Valle di Susa ritengono di doverlo esprimere a salvaguardia dell'ambiente, ma questo non ha nulla a che fare con l'odio, con la prepotenza e con il totale scavalcamento delle regole della democrazia, condotto anche da gruppi d'assalto che vivono altrove, giungono anche dall'estero e non c'entrano nulla con la Valle".