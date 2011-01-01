Sindaco Chiomonte, "violenze incomprensibili, ma i lavori accelerino"

"Quanto accaduto ieri, la cosa migliore sarebbe evitarlo, è una questione di cronaca spiacevolissima. Le forze dell'ordine hanno tutta la solidarietà. Le violenze sono de tutto incomprensibili in una società civile. Però bisogna andare avanti coi lavori un po' più in fretta e trattare bene i Comuni come il mio". A parlare all'ANSA, dopo gli attacchi No Tav di ieri ai cantieri, in particolare a Chiomonte, in Val di Susa, nel Torinese, è il sindaco, Roberto Garbati. "Adesso con quello che è successo al cantiere, non so di preciso, ma ho visto fumi, sentito botti, c'erano foto sul web, magari si allungheranno un'altra volta i tempi" teme il primo cittadino. "Ci vuole più attenzione per un paese a cui viene sottratta un'area enorme, è avvilente non avvenga. Il confronto è sempre utile, poi di certo non dico che risolverebbe problemi come quelli di ieri, ma avrebbe un effetto positivo" auspica. "Sono quindici anni e ci daranno quattrini col contagocce - torna sulle opere di compensazione il sindaco - si chiamano opere di accompagnamento adesso - precisa - ma non accompagnano, seguono sempre. Abbiamo ricevuto 18 milioni di euro al momento e in tutto dovrebbero diventare oltre 26".