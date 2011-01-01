Operazione antidroga della guardia di finanza di Biella

Droga sequestrata, quattro persone denunciate e tre segnalate. E' il bilancio dei controlli antidroga della guardia di finanza di Biella sul territorio nella prima parte dell'estate. L'attenzione è stata posta sui principali luoghi di aggregazione giovanile, sui parchi pubblici e sull'area della Stazione ferroviaria di Biella, ma anche sulla zona del Lago di Viverone, identificando e controllando numerose persone. In particolare, gli assuntori di droghe sono stati individuati dalle pattuglie del Gruppo Biella, anche grazie all'infallibile fiuto dei cani Maya e Loca, sulla zona del Lago di Viverone. I finanzieri sono intervenuti in ospedale a Ponderano dove un soggetto in escandescenza è stato trovato in possesso di hashish. E' stato poi sorpreso un ventiseienne biellese mentre ritirava, presso un Locker cittadino, un pacchetto proveniente da Paese extra Ue, contenente tre dispositivi riempiti con una soluzione di resina di cannabis liquida caratterizzata da un principio attivo psicoattivo (Thc) altissimo, pari al 87,15%. . Nei boschi a est di Biella invece è stato trovatto un involucro di plastica contenente ben 162 dosi di cocaina, che le immediate indagini svolte hanno permesso di ricondurre a due giovani di origine marocchina, poi fermati e denunciati alla locale Procura della Repubblica.