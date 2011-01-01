Perde il controllo del trattore e si ribalta, morto nell'Alessandrino

Incidente agricolo mortale in località Capanne di Marcarolo a Bosio (Alessandria), in Alta Val Lemme al confine con la Liguria. Lo fa sapere l'ufficio stampa della Centrale 118. A perdere la vita, ieri sera, un uomo di 30 anni rimasto schiacciato sotto il trattore ribaltato. Intervenuto l'elisoccorso, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco. Dalla Sala operativa precisano che l'uomo, polacco, avrebbe perso - per cause in corso d'accertamento - il controllo del mezzo finendo, prima sulla banchina a lato della strada, poi nella scarpata sottostante. Vittima e trattore sono stati recuperati da una squadra del distaccamento di Ovada, al lavoro fino dopo l'una di questa notte con il supporto dell'autogru arrivata dal Comando di Alessandria.