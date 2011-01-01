No tav: Montaruli (FdI), presenza Stato più forte di violenze. Gravi silenzi sinistra

"La presenza dello Stato a Torino e in Val Susa, a poche ore dall'assalto della vergogna, è un fatto importante che dimostra come il Governo Meloni non lasci solo il nostro territorio. 143 agenti feriti e danni per oltre un milione solo nel cantiere TELT sono il risultato di una sinistra estremista che usa la causa No Tav per fare incassi e dar sfogo alla violenza, un circuito che va fermato. È grave che, in tutto questo, la sinistra istituzionale si metta a criticare noi anziché adoperarsi per prendere le distanze e isolare le frange facinorose. Il culmine di questa ambiguità sta nei 'ma' del sindaco dem Lo Russo e nel silenzio totale della leader Elly Schlein. Sulla TAV chi tentenna o rimane ostaggio dei fautori del No offre su un piatto d'argento agli estremismi la sponda per i loro assalti, lasciando ipotizzare margini di interruzione dell'opera che non ci possono essere e non ci saranno. La TAV si farà e bisogna dirlo chiaro e forte: gli episodi eversivi subiti sono solo una ragione in più per portare a termine quest'opera perché, come ha ricordato Giorgia Meloni, lo Stato non si piega". Così in una nota la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.