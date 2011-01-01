Calcio: tifosi Torino, accolto parzialmente ricorso su divieto trasferte

È stato parzialmente accolto il ricorso presentato dall'Unione Club Granata contro il provvedimento del ministero dell'Interno che aveva disposto il divieto di vendita dei biglietti per le trasferte del Torino ai residenti in Piemonte fino al 3 novembre 2026 per gli scontri avvenuti nel giorno del derby della Mole. Il Tar del Lazio ha ritenuto fondate alcune delle contestazioni avanzate, stabilendo che la misura non potrà essere estesa all'intera Regione, ma dovrà riguardare esclusivamente i residenti nella Città Metropolitana di Torino. "Si tratta di un primo importante riconoscimento delle ragioni poste a fondamento dell'iniziativa giudiziaria e della necessità che provvedimenti di così rilevante impatto sui diritti dei cittadini siano adottati nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza" si nella lunga nota diramata dai giuristi granata.