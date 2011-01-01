Fondazione Crt, 4,8 milioni per 301 eventi tra Piemonte e Valle d'Aosta

L'estate culturale del Piemonte e della Valle d'Aosta prende il via grazie a 301 iniziative sostenute dalla Fondazione Crt con un investimento complessivo di 4,8 milioni di euro. Festival, concerti, spettacoli teatrali, rassegne di danza, mostre, cinema, attività espositive e progetti dedicati al design animeranno nei prossimi mesi città, borghi e aree montane, contribuendo a rendere la cultura sempre più diffusa, accessibile e vicina alle comunità. Sono online gli esiti della prima sessione di NoteSipari, che sostiene festival e spettacoli dal vivo diffusi, e Orizzonti Live, introdotto quest'anno e dedicato alle realtà culturali più strutturate, alle stagioni artistiche e ai grandi eventi. Sono inoltre disponibili i risultati di Immagini e Prospettive, il bando che promuove mostre, attività espositive, festival cinematografici, design e valorizzazione del patrimonio culturale. "La cultura è uno dei principali strumenti attraverso cui una comunità cresce, si riconosce e costruisce il proprio futuro. Con queste risorse a sostegno di festival, spettacoli dal vivo, mostre e grandi eventi vogliamo 'accendere' l'estate della cultura nei territori e sostenere un ecosistema diffuso, fatto di operatori, artisti e istituzioni che ogni giorno generano valore per le comunità. Un sistema capace di animare i grandi centri, ma anche di portare opportunità nei piccoli comuni, nelle aree montane e nei contesti più fragili. Investire nella cultura significa creare occasioni di incontro, offrire opportunità ai giovani, rafforzare la coesione sociale e contribuire allo sviluppo del territorio" commenta Anna Maria Poggi, Presidente della Fondazione Crt. Dal grande spettacolo dal vivo alle mostre, dai festival musicali al cinema, l'offerta sostenuta dalla Fondazione attraversa l'intero territorio regionale e valdostano.