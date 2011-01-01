Orsini (Ance), solidarietà alle forze dell'ordine e alle imprese

"Esprimo innanzitutto la mia solidarietà alle Forze dell'Ordine e alle imprese, donne e uomini che da anni operano su quei cantieri e sono ripetutamente destinatarie di atti di inammissibile guerriglia. Siamo all'ennesima conta dei feriti da parte di chi quotidianamente difende la legalità e la sicurezza di un territorio; siamo all'ennesima conta dei danni per operatori economici colpevoli di fare con professionalità e passione il proprio lavoro per far crescere il nostro Paese". E' il commento di Paola Orsini, presidente dell'Ance Torino, che oggi pomeriggio sarà a Chiomonte per un sopralluogo congiunto con le associazioni di categoria piemontesi. "È inaccettabile - prosegue Orsini - che la collettività debba sostenere costi abnormi per garantire continua sorveglianza e protezione e per ripristinare ogni volta la normalità nei cantieri, inevitabilmente rallentati da queste azioni insensate. La Torino-Lione è e resta un progetto strategico, fondamentale per la crescita del territorio, dell'Italia e dell'Europa. Auspico che lo Stato sia rapidissimo nel ristorare le imprese, costrette per l'ennesima volta a confrontarsi coi danni subiti".