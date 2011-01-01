Scuola, in Piemonte nessun nuovo dimensionamento ma calo demografico pesa

Nessun nuovo intervento di dimensionamento della rete delle autonomie scolastiche anche se la è programmazione sempre più condizionata dagli effetti della decrescita demografica. Sono i principali elementi emersi nel corso della Conferenza metropolitana sulla programmazione scolastica per l'anno 2027-2028. La programmazione è predisposta sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione. Non sono previsti nuovi interventi di dimensionamento perché la Città metropolitana aveva già definito negli anni scorsi gli accorpamenti necessari a garantire il rispetto dei parametri fissati dalla normativa nazionale. Ma nella Conferenza è stato evidenziato come il progressivo calo della popolazione scolastica renda sempre più complessa la programmazione della rete, soprattutto nei territori più periferici. "Per autorizzare il mantenimento di un punto di erogazione del servizio in deroga o una nuova offerta formativa è necessario poter contare su una previsione attendibile dei flussi di iscrizione, non solo per il prossimo anno scolastico ma anche nel medio periodo - ha evidenziato la consigliera metropolitana delegata all'istruzione Caterina Greco - e purtroppo sempre più spesso i dati disponibili non confermano queste prospettive". Particolare attenzione è riservata ai punti di erogazione del servizio situati nei comuni montani o marginali che, pur non raggiungendo le soglie previste dalla normativa regionale, possono essere mantenuti per garantire il diritto allo studio. Per il prossimo anno scolastico sono state presentate richieste di deroga per 107 scuole appartenenti a 68 Comuni. E per 9 il numero di iscritti è addirittura inferiore alle soglie minime previste per la concessione della deroga. Quanto disposto dalla Conferenza metropolitana sarà ora trasmesso alla Regione Piemonte, cui spetta l'approvazione definitiva della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2027-2028.