Il Tar del Piemonte sospende la riapertura della caccia al colombaccio

Il Tar del Piemonte ha accolto il ricorso di alcune associazioni ambientaliste, sospendendo la riapertura della caccia per la specie columba palumbus, il colombaccio. Il ricorso, presentato da Enpa, Oipa, Pro Natura, e Pan, riguardava in realtà molti altri temi sempre legati al calendario venatorio regionale, che saranno affrontati dal Tar in una seduta del 9 settembre. Fra questi, "l'apertura della caccia a specie in declino come l'allodola e la pernice bianca, periodi di caccia per diverse specie durante la fase di dipendenza dei piccoli dai genitori, caccia per diverse specie durante l'inizio delle attività riproduttive". Ma anche la data stessa di apertura della stagione venatoria 2026/2027, che il calendario regionale ha previsto per la terza domenica di settembre, e su cui pende ora il giudizio dei giudici amministrativi.