Fondazione Cr Alessandria, "Memoria e Responsabilità"

Una soglia aperta, che accoglie, mette in relazione e crea dialogo tra istituzioni, persone e territorio, con un richiamo diretto al Broletto di Palatium Vetus, antico luogo delle assemblee pubbliche e delle decisioni della comunità. È il nuovo logo istituzionale della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria presentato oggi a vent'anni dall'adozione del marchio precedente. Progettato dall'architetto Rossana Balduzzi, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, rappresenta "il modo con cui intendiamo dire a tutti coloro che operano e si impegnano per costruire il futuro della provincia di Alessandria, che la Fondazione c'è, e sarà sempre più al loro fianco, nello sviluppo e nell'innovazione", spiega il presidente Paolo Arrobbio. Pensato per i linguaggi contemporanei, il nuovo logo, da oggi operativo per tutte le attività di comunicazione della Fondazione e dei suoi partner, è scaricabile dal sito ufficiale dell'Ente. Una immagine essenziale e ricca di significati: i colori si traducono in quattro valori distinti - il blu esprime affidabilità e rigore istituzionale, l'oro il valore della cultura e del patrimonio, il rosso l'energia e l'impegno verso la comunità, l'azzurro l'innovazione e il futuro - e il motto 'Memoria e Responsabilità' riassume al meglio il nuovo corso della Fondazione, le radici ben piantante nel territorio e lo sguardo rivolto al futuro. Il nuovo corso della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria "individua nell'integrazione dell'economia digitale la leva per generare valore diffuso sul territorio - osserva la Fondazione in una nota - azione a sistema che l'Ente considera strumento fondamentale nel contrasto alla povertà economica ed educativa". Un impegno che si misura sulla scala capillare della provincia: 187 Comuni, di cui 178 con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, distribuiti nei sette territori di Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Ovada, Tortona, Valenza e Casale Monferrato, in una provincia che comprende il Monferrato Territorio Unesco, a cui la Fondazione rivolge un'attenzione coerente con la varietà delle vocazioni produttive e culturali che ciascun territorio esprime nel Made in Italy.