Consulta Fondazioni e Regione Piemonte, 3,6 milioni per screening e cure

La Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria e la Regione Piemonte avviano due nuovi progetti sanitari, finanziati con oltre 3,6 milioni di euro, dedicati al potenziamento dello screening neonatale e allo sviluppo di una rete di odontoiatria solidale. Il primo intervento, coordinato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e finanziato con 3,4 milioni di euro, estenderà nei prossimi due anni lo screening neonatale da 49 a 65 patologie, rendendo il Piemonte la prima regione italiana per numero di malattie individuabili alla nascita. Il programma interesserà circa 47.500 neonati tra Piemonte e Valle d'Aosta e consentirà di diagnosticare precocemente circa 80 nuovi casi l'anno, favorendo cure tempestive. Il secondo progetto, promosso dalla Fondazione Crc e realizzato da Azienda Zero Piemonte, investirà 205 mila euro in un modello di odontoiatria solidale rivolto alle persone più vulnerabili. La sperimentazione, della durata di un anno, coinvolgerà almeno 300 beneficiari, offrirà oltre 1.000 prestazioni e sarà realizzata attraverso una rete di enti del territorio e professionisti volontari. "Con questi due progetti il Piemonte compie un ulteriore passo avanti nella costruzione di una sanità che investe su prevenzione, innovazione ed equità", ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi. Per il presidente della Consulta Marco Gilli, le iniziative dimostrano "cosa può fare la filantropia quando lavora insieme alle istituzioni", sperimentando soluzioni che potranno essere estese all'intero sistema sanitario.