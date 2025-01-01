Assalti ai cantieri Tav, attesa l'udienza di convalida per i due fermati

È attesa tra il pomeriggio di oggi e domani l'udienza di convalida del fermo di due antagonisti tedeschi, entrambi ventenni, fermati dalla polizia dopo gli scontri di sabato scorso ai cantieri dell'Alta Velocità in Val di Susa. I due si trovano nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Erano stati fermati a Susa al termine dei controlli successivi agli assalti ai cantieri Tav. Secondo gli investigatori vi sarebbero elementi per ritenere che abbiano fatto parte del Blocco Nero che ha preso d'assalto, in particolare, il cantiere di Chiomonte. Nell'ambito della stessa attività investigativa, altri due tedeschi fermati nelle stesse ore sono stati invece allontanati dal territorio nazionale. Il provvedimento, disposto dal prefetto per motivi di ordine pubblico e convalidato dal tribunale di Torino, prevede il divieto di reingresso in Italia per tre anni. Le indagini della polizia, coordinate dalla procura, proseguono, ma al momento vengono mantenute nel massimo riserbo. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le responsabilità dei partecipanti agli assalti ai cantieri Tav e identificare i componenti del Blocco Nero, ma anche delle persone che avrebbero accompagnato gli antagonisti arrivati da fuori città, in particolare stranieri, tra i sentieri.