Precipitano sulle montagne del Cuneese, gravi due escursionisti

Quattro escursionisti sono stati recuperati nel territorio del comune di Valdieri (Cuneo), dopo una chiamata di emergenza giunta in mattinata. Due di loro - precipitati - sono rimasti feriti in modo grave, mentre sono illesi gli altri compagni di gita. Le operazioni del servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e del Soccorso alpino e speleologico Piemontese sono state avviate intorno alle 9.30 al passo del Punto Nodale, a monte del rifugio Morelli Buzzi, dove due degli escursionisti erano caduti. Sul posto, a quasi 2.800 metri di quota, è intervenuto l'elisoccorso da Cuneo che ha individuato il luogo dell'incidente e sbarcato l'équipe al completo. Il personale si è trovato di fronte a un paziente con fratture plurime alle gambe e al bacino e uno con grave trauma cranico. Poiché il politraumatizzato si presentava in condizioni più gravi, è stato stabilizzato, assicurato su una barella e imbarcato al verricello dell'elicottero con l'accompagnamento del medico per il trasferimento in ospedale. Il tecnico e l'infermiere sono invece rimasti a terra per stabilizzare il secondo infortunato e hanno chiesto supporto dell'elisoccorso da Torino, che è decollato e raggiunto la zona per il recupero e l'ospedalizzazione. Infine l'elicottero di base a Cuneo ha imbarcato il tecnico, l'infermiere e i due compagni di escursione illesi. I due pazienti sono stati ricoverati in codice rosso.