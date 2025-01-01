Canalis (Pd), la riapertura della linea Pinerolo-Torino è una finta

"Dopo mesi di chiusura, i pendolari si aspettavano un servizio migliorato e più efficiente. Invece, ieri ed oggi è arrivata la doccia fredda delle soppressioni e dei ritardi su molte corse" della linea ferroviaria Pinerolo-Torino. Così Monica Canalis, consigliera regionale Pd. "Questa situazione - prosegue - non può andare avanti. Sono anni che la Pinerolo-Torino è maglia nera italiana per i disservizi che la contraddistinguono. La Giunta regionale convochi con urgenza le ferrovie e applichi le penali previste dal contratto di servizio".