Crescita ancora debole per le imprese piemontesi nel secondo trimestre 2026

Crescita ancora debole per le imprese piemontesi nel secondo trimestre 2026. Tra aprile e giugno sono nate 5.708 aziende, 41 in più rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre le cessazioni sono state 3.836 (+54). Il saldo resta positivo (+1.872 imprese), portando a 416.694 il numero complessivo delle imprese registrate in Piemonte. Il tasso di crescita si attesta allo 0,45%, inferiore alla media nazionale (+0,56%), confermando un quadro di sostanziale stabilità in un contesto ancora condizionato dall'incertezza dei mercati, dall'aumento dei costi e dalla cautela negli investimenti. "Il tessuto imprenditoriale piemontese dimostra una buona capacità di tenuta, ma serve una scossa di fiducia per favorire la nascita di nuove imprese e sostenere gli investimenti nella transizione digitale ed ecologica", commenta il presidente di Unioncamere Piemonte, Gian Paolo Coscia. A trainare la crescita sono le società di capitale (+1,12%) e i comparti dei servizi (+0,97%), del turismo (+0,77%) e delle costruzioni (+0,54%), mentre il commercio è l'unico settore in lieve calo (-0,02%). Tra le province spiccano Novara (+0,63%) e Torino (+0,52%), entrambe sopra la media regionale.