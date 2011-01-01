Ascom, cinque nuovi Distretti del Commercio nel Torinese

Ascom, cinque nuovi Distretti del Commercio nel TorineseSono 21 i Comuni del Torinese che beneficeranno di 100 mila euro per l'istituzione di cinque nuovi Distretti del Commercio (Duc), appena riconosciuti dalla Regione Piemonte. Quattro dei cinque Distretti, che coinvolgono complessivamente 20 Comuni, sono stati costituiti in partenariato con Ascom Confcommercio Torino e provincia. Tra i progetti finanziati figura il Distretto dell'Unione Montana Pinerolese, primo in graduatoria, che riunisce 13 Comuni, oltre ai Distretti urbani Torino Nord e Torino Sud e al Distretto diffuso Riviera del Po, che comprende Castiglione Torinese, Cinzano, San Raffaele Cimena, Sciolze e Rivalba. Ogni Distretto riceverà un contributo regionale di 20 mila euro per l'avvio delle attività. Successivamente saranno stanziate ulteriori risorse destinate alle imprese commerciali per interventi di riqualificazione, innovazione e valorizzazione del commercio di vicinato. "Quattro progetti presentati e quattro riconoscimenti ottenuti confermano la qualità del lavoro costruito insieme ai territori", commenta la presidente di Ascom Torino, Maria Luisa Coppa. "I Distretti sono uno strumento concreto per contrastare la desertificazione commerciale, sostenere le imprese e migliorare l'attrattività dei centri urbani".