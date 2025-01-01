Dialisi di Ivrea, nessuna certezza sui lavori e sulla riapertura del reparto

Nessuna certezza sulla riapertura del reparto dialisi dell'ospedale di Ivrea (Torino). Per la seconda volta in pochi mesi il consigliere regionale del Pd, Alberto Avetta, ha chiesto informazioni all'assessore regionale alla sanità, Federico Riboldi. "La prima volta non è stata data alcuna tempistica certa ma solo la promessa di essere 'solerti nel valutare l'assegnazione dei fondi', ovvero 3,6 milioni di euro - dice Avetta - oggi la risposta è stata più netta: non solo non vi è nessuna data certa per l'inizio dei lavori ma la Giunta regionale ha comunicato che è in corso un 'accertamento tecnico da parte dell'Asl To4' per evitare interventi duplicativi o investimenti non pienamente giustificati. Questa risposta ci trasmette la spiacevole sensazione di essere stati presi in giro". Per Avetta il dubbio sulla reale volontà di riaprire il reparto dialisi a Ivrea diventa sempre più concreto: "I pazienti dializzati e le loro famiglie, che devono andare a Castellamonte per il trattamento, e il personale medico e infermieristico, con tutto il disagio che ciò comporta, meritano che l'assessore Riboldi faccia rapidamente chiarezza sul futuro della dialisi di Ivrea".