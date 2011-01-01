Bancarotta e reati tributari, tre indagati e sequestri per oltre 311mila euro

Una imprenditrice biellese indagata per bancarotta fraudolenta insieme ad altri due immobiliaristi astigiani e beni sequestrati per 311mila euro dalla guardia di finanza di Biella. Le indagini hanno consentito di ricostruire i movimenti di un'azienda nel settore immobiliare che, a fronte della cessione al prezzo di 5,3 milioni di euro di due terreni di 18mila metri quadrati a Torino, non aveva presentato le dichiarazioni annuali per l'imposta 2021 e l'Iva per il 2022. L'imprenditrice inoltre, con la collaborazione di due immobiliaristi astigiani, avrebbe sottratto scritture contabili obbligatorie eseguendo operazioni distrattive del patrimonio aziendale per 3,3 milioni di euro, dissipando l'attivo del bilancio a danno dei creditori.