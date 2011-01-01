Imprese torinesi sull'ottovolante, più incertezza nel secondo semestre

Le imprese torinesi restano sull'ottovolante: primo semestre in recupero, ma per la seconda parte del 2026 tornano a prevalere cautela e incertezza. È quanto emerge dall'indagine congiunturale dell'Ufficio studi di Api Torino, che fotografa un'economia ancora condizionata dalle tensioni internazionali, dal costo del denaro e dalla debolezza della domanda. "Siamo in una fase di forte incertezza economica e geopolitica che pesa sulla fiducia delle imprese e sugli investimenti", commenta il presidente di Api Torino Fabrizio Cellino, che chiede politiche economiche espansive, maggiore accesso al credito e misure capaci di sostenere il manifatturiero e favorire l'innovazione. Nel primo semestre del 2026 gli indicatori mostrano un recupero rispetto ai mesi precedenti: il saldo della produzione torna positivo al +10,6%, il fatturato sale al +2,3%, mentre gli ordini restano in territorio negativo (-1,6%), segnalando la persistente debolezza del mercato. A trainare è soprattutto il comparto degli impianti e delle attrezzature. Frena invece la propensione agli investimenti: le imprese che hanno investito scendono dal 51,5% al 39%, penalizzate dall'incertezza internazionale, dalla crisi dell'automotive e dai ritardi degli incentivi Transizione 5.0. Sul fronte del lavoro migliora lentamente l'occupazione, mentre cala il ricorso agli ammortizzatori sociali. Per il secondo semestre Api Torino prevede una nuova flessione di produzione e ordini, con fatturato e occupazione sostanzialmente stabili. Le aspettative sugli ordini scendono al -7% e quelle sulla produzione al -2,2%, mentre il saldo tra imprenditori ottimisti e pessimisti si attesta a -13,1%. Anche gli investimenti rallentano: solo il 25,6% delle imprese prevede nuovi progetti entro la fine dell'anno, quota che scende al 22% tra le micro e piccole aziende e sale al 50% nelle imprese con almeno 50 dipendenti. Il quadro conferma una fase di prudenza, con aziende in attesa di condizioni economiche più favorevoli.