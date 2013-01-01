Omicidio tabaccaio di Pinerolo, risolto cold case dopo 14 anni, 2 arresti

I carabinieri della Compagnia di Pinerolo hanno risolto l'omicidio di Giovanni Bruno, il titolare di un bar tabacchi della cittadina in provincia di Torino, ucciso durante una rapina il 4 giugno 2013. Quel giorno tre rapinatori assaltarono il negozio e uno di loro esplose diversi colpi di pistola contro il commerciante, uccidendolo. Adesso due persone sono state arrestate, mentre un terzo complice risulta morto da tempo. L'omicidio era diventato un vero e proprio cold case e, a distanza di quattordici anni, i militari dell'Arma, coordinati dalla Procura di Torino, hanno individuato i tre presunti componenti del commando. Uno di loro è morto otto anni fa, mentre per gli altri due il gip del Tribunale di Torino ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il primo arresto è stato eseguito il 27 luglio a Torino nei confronti di un settantanovenne di origine sarda, già noto alle forze dell'ordine, trasferito nel carcere Lorusso e Cutugno. Il giorno successivo è stato arrestato anche il presunto complice, un cinquantatreenne torinese, anch'egli già noto alle forze dell'ordine e condotto nello stesso carcere.