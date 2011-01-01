Bei finanzia con 48 milioni Drivalia per la mobilità elettrica

La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Drivalia, società del gruppo Crédit Agricole Auto Bank, hanno siglato un accordo di finanziamento da 48 milioni di euro per sostenere lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia e Finlandia. Le risorse consentiranno di mettere in circolazione circa 2.900 nuovi veicoli elettrici destinati ad aziende e liberi professionisti attraverso contratti di noleggio a lungo termine. Secondo le stime della Bei, il progetto permetterà di ridurre le emissioni di gas serra di circa 3.000 tonnellate di CO2 all'anno rispetto a una flotta equivalente con motori a combustione interna. L'operazione sostiene la strategia della Bei, la banca del clima dell'Unione europea, e di Drivalia, presente in 16 Paesi con una flotta di circa 216.000 veicoli, impegnata ad accelerare l'elettrificazione della propria offerta di mobilità. "L'adozione della mobilità elettrica è una componente essenziale della transizione energetica in Europa", spiega la vicepresidente della Bei Gelsomina Vigliotti, sottolineando che l'accordo contribuirà alla diffusione dei veicoli a zero emissioni e al raggiungimento degli obiettivi climatici europei. Per Roberto Sportiello, ceo di Drivalia, il finanziamento rappresenta "un tassello importante" per accelerare l'elettrificazione delle flotte aziendali e offrire alle imprese soluzioni di mobilità sempre più sostenibili.