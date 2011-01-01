ViViBanca, Saponara vicedirettore generale e chief financial officer

ViViBanca rafforza il management con l'ingresso di Michele Saponara, nominato vicedirettore generale e chief financial officer del Gruppo. La nomina rientra nel percorso di consolidamento della governance per sostenere la crescita della banca e rafforzarne la solidità patrimoniale. Nel nuovo incarico Saponara affiancherà l'amministratore delegato Antonio Dominici nell'attuazione delle strategie di sviluppo, coordinando pianificazione finanziaria, budget, gestione del capitale, liquidità e controllo dei rischi. In caso di assenza del direttore generale ne assumerà inoltre le funzioni. Con oltre quattordici anni di esperienza nel settore bancario, negli ultimi otto ha ricoperto il ruolo di cfo di Solution Bank, contribuendo al turnaround dell'istituto e al successivo percorso di crescita. In precedenza ha maturato esperienze al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Kpmg Advisory, Banca IMI, Rothschild e Mediobanca. "Siamo particolarmente lieti di accogliere Michele Saponara nel nostro management team", commenta Dominici che sottolinea come le sue competenze rappresentino "un valore strategico" per accompagnare i piani di crescita del Gruppo. Laureato in Banking and Finance all'Università Cattolica di Milano, Saponara vanta una consolidata esperienza nella pianificazione strategica, nella gestione finanziaria e nei rapporti con le autorità di vigilanza.