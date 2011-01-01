Morto escursionista precipitato ieri sulle Alpi nel Cuneese

È morto a seguito delle ferite riportate uno dei due escursionisti che nella giornata di ieri erano precipitati dal passo del Punto Nodale, sulle Alpi cuneesi, a monte del rifugio Morelli Buzzi di Valdieri. Davide Ribotta, classe 1964, era stato recuperato dal Soccorso alpino e ricoverato già in gravi condizioni all'ospedale Santa Croce di Cuneo, dov'è deceduto in serata. Insieme a lui è stato elitrasportato in ospedale un altro escursionista, illesi invece i due compagni che erano con loro. Ribotta, residente a Cuneo, era un dipendente di banca conosciuto in città per la sua attività nel volontariato cattolico e in particolare nella parrocchia del Cuore Immacolato. Lascia moglie e tre figli.