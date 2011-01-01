Arquata Scrivia, container in fiamme nell'area logistica

Nella notte un incendio è divampato nell'area logistica di Arquata Scrivia (Alessandria) e le fiamme potrebbero essere partite dalla caldaia di servizio, utilizzata per riscaldare a 90 gradi il materiale durante le fasi di trasporto verso le destinazioni finali. Come fatto sapere dal distaccamento dei vigili del fuoco di Novi Ligure, l'incendio ha interessato sei6 container flexitank in vetroresina per il deposito di polimeri aggreganti. Stoccati nel piazzale, appartenevano a ditta con sede nella provincia di Monza-Brianza. Sono andati distrutti anche un ufficio mobile e due cisterne (una vuota e l'altra quasi) contenenti gasolio. In via precauzionale - confermano dall'ufficio stampa RFI - è stata disattivata (dalle 23 all'1.30) l'alimentazione elettrica della vicina linea ferroviaria. Per poter operare in sicurezza dovendo bagnare anche la parte alta dei contenitori.