Procura Torino su No Tav arrestati, "accolte nostre richieste"

Sulla custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dopo gli incidenti del 25 luglio in Valle di Susa il gip si è pronunciato "accogliendo la richiesta della procura". E' quanto si legge in un comunicato stampa diffuso da Giovanni Bombardieri, procuratore capo a Torino. La nota elenca i reati ipotizzati a carico dei due: la devastazione, le lesioni ad agente delle forze dell'ordine in servizio, la resistenza a pubblico ufficiale. Sono contestate numerose aggravanti ma nessuna che riconduca al terrorismo.