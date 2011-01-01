Tav, restano in carcere i due tedeschi arrestati

Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita per i disordini avvenuti in Valle di Susa il 25 luglio durante una dimostrazione No Tav. Un giudice del tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla procura. I destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida hanno affermato di non avere preso parte agli scontri e di essere arrivati in Valle di Susa per seguire il festival Alta Felicità. Sulla custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dopo gli incidenti del 25 luglio in Valle di Susa il gip si è pronunciato "accogliendo la richiesta della procura". E' quanto si legge in un comunicato stampa diffuso da Giovanni Bombardieri, procuratore capo a Torino. La nota elenca i reati ipotizzati a carico dei due: la devastazione, le lesioni ad agente delle forze dell'ordine in servizio, la resistenza a pubblico ufficiale. Sono contestate numerose aggravanti ma nessuna che riconduca al terrorismo.