L'Università di Torino entra nell'Istituto nazionale per le tecnologie quantistiche

L'Università di Torino entra ufficialmente nel National Quantum Science and Technology Institute (Nqsti), il partenariato nazionale che riunisce università, enti pubblici di ricerca e partner industriali impegnati nello sviluppo delle scienze e delle tecnologie quantistiche. L'adesione rafforza il ruolo dell'ateneo torinese in un settore considerato strategico per la ricerca e l'innovazione dei prossimi anni. Dalla computazione quantistica ai sensori avanzati, dalle comunicazioni sicure alla metrologia di precisione, le tecnologie quantistiche rappresentano una delle principali frontiere della ricerca internazionale. Con l'ingresso in Nqsti, l'Università di Torino entra in una rete nazionale che punta a favorire il passaggio dalla ricerca fondamentale alle applicazioni industriali, attraverso nuove infrastrutture, competenze e collaborazioni con il mondo produttivo. Tra gli obiettivi futuri c'è anche la realizzazione di un nuovo Quantum Fab all'interno della rete Nqsti, dedicato alla metrologia quantistica.