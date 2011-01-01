Lega, odg per accelerare tratta metro Torino fino a Cascine Vica

Accelerare il completamento del prolungamento ovest della linea 1 della metropolitana di Torino, da Fermi a Cascine Vica, e superare le criticità legate alla crisi dell'impresa appaltatrice. È l'obiettivo dell'ordine del giorno depositato in Consiglio regionale dal capogruppo della Lega Piemonte Fabrizio Ricca, con richiesta di discussione in aula, e sostenuto dalla deputata Elena Maccanti. Il documento impegna la Giunta a proseguire il confronto con il Governo e con il Ministero delle Infrastrutture per assicurare le risorse e le condizioni amministrative necessarie al completamento dell'opera e all'acquisto dei convogli destinati alla nuova tratta. Tra le misure indicate anche la nomina di un commissario straordinario. L'ordine del giorno richiama inoltre i finanziamenti già stanziati e il riutilizzo delle economie maturate sulla tratta Lingotto-Bengasi, sottolineando come la crisi della società appaltatrice Ici Italiana Costruzioni Infrastrutture abbia rallentato i lavori e reso necessario un aggiornamento del quadro economico. Il testo chiede anche garanzie per la continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti. "La metropolitana è un'opera che riguarda Torino ma è soprattutto l'infrastruttura che tiene insieme il capoluogo e i comuni della prima cintura - spiegano Ricca e Maccanti -. Il problema oggi non è la volontà politica, ma la macchina: la crisi dell'appaltatore ha rallentato i cantieri e serve uno strumento che dia certezza sui tempi. Per questo chiediamo alla Giunta regionale di interloquire col Governo affinché si adottino le misure necessarie all'accelerazione dell'opera".