FdI presenta pdl, "per violenze come a cantieri Tav scatti l'associazione a delinquere"

"Quello in Val di Susa è stato solo l'ultimo episodio, crediamo che si debba, oltre a dare autentica solidarietà alle forze dell'ordine, introdurre una nuova norma nel codice penale che preveda un reato associativo nella commissione di determinati reati, di modo che questi inaccettabili episodi non finiscano solo con un'accusa di lesioni". Lo ha detto il capogruppo al Senato di FdI, Lucio Malan, presentando in conferenza stampa alla Camera la proposta di legge di Fdi sul reato di associazione a delinquere per chi devasta e aggredisce le forze dell'ordine. "Quando si partecipa a un assalto organizzato con un'uniforme da combattimento, attrezzature e organizzazione non ci possiamo fermare alle lesioni personali", ha aggiunto Malan. "Su iniziativa di Francesco Filini - ha ricordato il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami - e con il contributo di Andrea Delmastro, abbiamo ritenuto di individuare questa specifica fattispecie, con la volontà di mettere a disposizione del Parlamento una proposta di legge". La proposta è stata illustrata dal deputato Francesco Filini: "Chi commette sotto forma di organizzazione, cioè tre o più persone, una serie di reati deve rispondere anche di associazione a delinquere". I reati vanno in questione vanno "dalla violenza, minaccia e resistenza pubblico ufficiale, alla devastazione e saccheggio, all'attentato alla sicurezza nei trasporti". Alla conferenza sono intervenuti anche i parlamentari di FdI Augusta Montaruli, Raffaele Speranzon, e Sara Kelany.