Piemonte, efficientamento energetico per 21 edifici pubblici

La Regione Piemonte segna un importante punto a favore della transizione energetica: si è conclusa con successo la gara europea del progetto Gasless, curata da Scr Piemonte, per la riqualificazione energetica di 21 edifici pubblici. Ad aggiudicarsi la procedura è stata Aura Energy srl, che ha presentato un'offerta da 13,84 milioni di euro, quasi il doppio rispetto agli investimenti minimi richiesti dal bando. L'operazione, basata su un contratto di rendimento energetico della durata di 14 anni più il tempo dei cantieri, consentirà agli enti pubblici di realizzare importanti opere di efficientamento energetico attraverso i risparmi generati nel tempo. L'iniziativa coinvolge sei scuole di Alpignano, l'Istituto comprensivo di Lanzo Torinese, la scuola primaria Calvino di Rivalta, la sede torinese del Cnr e l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino. "Il successo straordinario della gara - afferma l'assessore all'Ambiente e all'Energia del Piemonte, Matteo Marnati - dimostra come il modello del partenariato pubblico-privato sia una leva vincente per accelerare la transizione energetica e la digitalizzazione. Essere riusciti ad attrarre investimenti privati per ben 13,84 milioni di euro, quasi il doppio rispetto alla base di gara, garantendo al contempo risparmi energetici e tagli ai consumi fino al 70%, è la prova di un'amministrazione regionale pragmatica, capace di attrarre investimenti, tagliare gli sprechi della burocrazia energetica e modernizzare le nostre strutture a beneficio di cittadini e imprese". Il progetto trasformerà radicalmente il patrimonio pubblico coinvolto mediante la posa di oltre 20mila metri quadrati di cappotti termici, più di 12mila metri quadrati di isolamento delle coperture, 6.600 metri quadrati di sottotetti e 5.300 metri quadrati di nuovi serramenti ad alte prestazioni, affiancati da nuovi impianti termici per oltre 1,3 MW di potenza e impianti fotovoltaici per quasi 1 megawatt. L'installazione di sistemi di automazione su oltre 33mila metri quadrati di strutture permetterà il monitoraggio e l'ottimizzazione continua dei consumi energetici.