Automotive, Piemonte al lavoro per le aree di accelerazione industriale

Il Piemonte è al lavoro per istituire le aree di accelerazione industriale, tema affrontato oggi al Tavolo convocato a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale hanno partecipato il vicepresidente della Regione Maurizio Marrone e l'assessore allo Attività Produttive Andrea Tronzano. "Le aree ad accelerazione industriale - afferma il governatore Alberto Cirio, insieme a Marrone e Tronzano - possono costituire per il Nord quella leva di sviluppo industriale che le Zes hanno portato nelle Regioni del Sud Italia, aprendo a quelle medesime misure di sburocratizzazione che il mondo produttivo ci chiede con forza e con quel particolare focus sull'industria automobilistica necessario al rilancio di Mirafiori a Torino. Raccoglieremo al più presto le proposte delle associazioni datoriali e dei sindacati che siedono nel tavolo automotive, così da portare un contributo partecipato al cantiere normativo sulla nuova misura inaugurato oggi dal Mimit con la Conferenza delle Regioni". Per il Piemonte, che ospita uno dei principali ecosistemi automotive d'Europa, l'introduzione delle aree di accelerazione industriale consentirà di creare distretti logistici e produttivi nei quali concentrare investimenti, infrastrutture energetiche e semplificazioni amministrative, favorendo la collaborazione tra imprese, ricerca e pubblica amministrazione. Le aree saranno destinate prioritariamente ai grandi progetti manifatturieri nei settori strategici individuati dall'Industrial Accelerator Act, tra cui appunto l'automotive.