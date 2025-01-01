Stellantis, nel secondo trimestre +13% i ricavi e utile netto di 0,3 miliardi

Stellantis ha registrato nel secondo trimestre "un miglioramento su base annua di tutti i principali indicatori finanziari". I ricavi netti sono pari a 43,5 miliardi in aumento del 13% grazie soprattutto alla crescita del Nord America pari al 32%. In Sud America l'aumento dei ricavi è stato del 6% su base annua, mentre l'Europa allargata non ha registrato variazioni e le regioni Medio Oriente e Africa e Asia-Pacifico sono in leggero calo. L'utile netto è migliorato a 0,3 miliardi di euro "riflettendo volumi più elevati e un ulteriore miglioramento delle prestazioni operative". L'utile operativo rettificato è stato di 0,8 miliardi. Il flusso di cassa industriale è pari a 1 miliardo di euro nel secondo trimestre del 2026 con un miglioramento di 1 miliardo di euro rispetto allo stesso periodo del 2025 e e riflette il miglioramento delle prestazioni operative. La liquidità industriale disponibile si è attestata a 44,1 miliardi di euro, rappresenta il 27% dei ricavi netti proiettati su 12 mesi e rimane all'interno dell'intervallo di liquidità obiettivo per l'azienda del 25-30%. "Il secondo trimestre - sottolinea l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa - è stato caratterizzato da continui progressi, trainati dal Nord America e supportati da importanti contributi da tutte le altre regioni. Abbiamo migliorato le prestazioni di tutti i nostri principali indicatori finanziari con ricavi netti, Aoi e flusso di cassa industriale che mostrano tutti incrementi significativi. Con il piano strategico FaSTLAne 2030 in piena fase di attuazione e gli entusiasmanti lanci di prodotti previsti per quest'anno che procedono secondo i piani, restiamo fiduciosi sulla guidance finanziaria per il 2026". Stellantis ribadisce la guidance finanziaria per il 2026 con ricavi netti in crescita a una cifra nella fascia media rispetto al 2025, quindi probabilmente intorno al 5%. Il margine operativo rettificato è previsto nella fascia bassa di una cifra. L'azienda prevede un miglioramento progressivo del flusso di cassa industriale (free cash flow) con un ritorno a un flusso di cassa industriale positivo entro il 2027. Stellantis stima un impatto netto dei dazi tra 1 e 1,2 miliardi di euro; nel primo semestre 2026 i costi netti legati ai dazi sono stati pari a 0,3 miliardi di euro, inclusi 0,4 miliardi di euro di rimborsi tariffari ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act.