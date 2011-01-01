Cirio, "gara per Tunnel storico Tenda è un'ottima notizia"

"La pubblicazione della gara per i lavori sul tunnel storico del Tenda è un'ottima notizia e dimostra ancora una volta il grande lavoro del governo, della Regione e degli enti locali che in questi anni hanno operato insieme e affrontando parecchie difficoltà per arrivare al completamento di questa infrastruttura strategica di collegamento tra Italia e Francia". Lo dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore ai Trasporti, Marco Gabusi. "L'avvio della gara - aggiungono - arriva a pochi giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, a conferma dell'impegno emerso durante le ultime riunioni della Cig a velocizzare il più possibile i tempi di questo intervento per restituire, finalmente, e dopo molti anni, un collegamento veloce, moderno, sicuro e pienamente operativo".